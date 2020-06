EDUgrant spustil 1. ročník výzvy. Určena je středním školám a učilištím

Až 30 milionů korun rozdělí mezi střední odborné školy a střední odborná učiliště vzdělávací projekt EDUbus za podpory Nadace Velux. Finance, které jsou určeny pro školy na smysluplné zapojování moderních technologií a pomůcek do výuky, mohou školy čerpat v období let 2020 až 2023. Jedna škola může požádat o grant až do výše až 250 000 korun.

EDUgrant spustil 1. ročník výzvy. Ta je určena středním odborným školám a středním odborným učilištím. | Foto: EDUbus