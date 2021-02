Důležité upozornění pro návštěvníky jezera Most!

Síla ledu na jezeře Most je nedostatečná pro člověka, a to jak dospělého, tak i dítě!

