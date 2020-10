Slavnostní předání ceny Žena regionu se uskutečnilo v pátek 25. září v sálu budovy Ústeckého kraje. Ocenění Martině Lízlové předal za přítomnosti zástupců partnerů soutěže náměstek hejtmana Ústeckého kraje pan Jaroslav Komínek, patronka projektu Hana Potměšilová a výkonná ředitelka Ženy Marie Heřmánková. Slavnosti byly přítomny také finalistky regionálního kola.

"Všechny ženy, které jsem měla tu čest dnes poznat, byly opravdu neobyčejné. Vkládají do svého okolí mnoho času, úsilí i životní energie a ani jedna to nevnímá jako něco výjimečného. Vítězce samozřejmě gratuluji a z celého srdce děkuji všem finalistkám za vše, čím Ústecký kraj neúnavně zdokonalují," uvedla výkonná ředitelka neziskového projektu Žena regionu, Marie Heřmánková.

Vítězka ceny Žena regionu Martina Lízlová je matkou dvou dcer – Amélie (2015) a Alžběty (2019), přičemž Amélie ji nasměřovala k dosavadní změně života, díky níž inspiruje ostatní a pozitivně ovlivňuje život v našem regionu. Při studiu magisterského oboru Sociální pedagogiky na UHK (Univerzita Hradec Králové) byla vybrána a získala možnost absolvovat zahraniční stáž v neziskové organizaci EOW – charity (Eva organization for Women), kdy stála u zrodu projektu „Buiding up Somalia – Operation Read to learn“, který se zaměřuje na budování škol a knihoven v Somálii. V roce 2017 otevřela první bezobalový obchod v Ústeckém kraji nesoucí název Meloun – ani jeden obal.

Název obchodu koresponduje se jménem prvorozené dcery, která je od narození přezdívaná Meloun. Jménem svým a obchodu uskutečnila několik přednášek „Co je odpad a jak ho omezit“ ve městech Litoměřice, Lovosice, Ústí nad Labem a Česká Lípa. V loňském roce přijala nabídku na vedení úklidové základny pod taktem mezinárodní organizace Trash Hero. Trash Hero Czech Republic patří ke světovému hnutí Trash Hero, které uklízí na 162 místech v 15 zemích světa. Prostřednictvím Trash Hero Ostrava, Praha a Litoměřice se v září loňského roku uskutečnil charitativní úklid pro Alex, jejímž snem je startovat na paralympiádě. Momentálně stojí před cílovou páskou svého dalšího projektu a tím je bezobalový e-shop, kdy umožní nakoupit svým stávajícím a potencionálních zákazníků do vratných = zálohovaných obalů. Jejím dalším cílem je zvýšit povědomí o redukci odpadů/obalů v mateřských školách v okrese Litoměřice, zejména v Lovosicích.

Martina Lízlová postupuje do národního kola soutěže Žena regionu, kde si prvenství odnese ta z krajských vítězek, která v hlasování veřejnosti obdržela absolutně nejvyšší počet hlasů. Vyhlášení celostátní vítězky se bude konat 12. října 2020 v Senátu Parlamentu ČR.

Kateřina Přibylová