Podruhé jsme se s fotoaparátem vydali na putování za bunkry prvorepublikové československé armády na Mostecku.

Lehké opevnění vz. 37 4 A- 160 u trafostanice nedaleko nádraží Třebušice. | Foto: Jana Kratinová

Tentokrát to bylo do lokality dnes již neexistující obce Třebušice, na Červený vrch u Braňan a do okolí obce. Podívejte se ve fotogalerii na to, v jakém stavu se tyto vojenské objekty nacházejí dnes po 85 a 84 letech od své výstavby. Určitě nás alespoň ještě jedno putování za řopíky v budoucnu čeká.