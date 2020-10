9. září 1999 měl v našem divadle v režii Jurij Galina premiéru Drak Habánek. Dětskou roli – vegetariánského draka – hrála Lenka Lavičková . Základka a později i střední škola ji tehdy uvolňovaly z výuky.

Drak Habánek baví publikum 21 let, kostým má původní. | Foto: Archiv Docela velké divadlo Litvínov

Habánek projel celý svět. Byl v Americe i v Austrálii, v Itálii i v Chorvatsku. Stál téměř na všech jevištích v ČR. V ostatních rolích se za 21 let vystřídalo více než 15 herců, ale Habánek je pořád jen jeden. Má pořád původní kostým a pohybuje se stále po stejné scéně, kterou vlastnoručně namalovala Sylva Prchlíková. V sobotu 26. září, i přes povinnost sedět v divadle v roušce, přišlo na Habánka 81 platících diváků a 20 diváků se školními volňásky za odměnu. Na honoráře herců a ostatního personálu to sice nestačí, ale jsme rádi, že existují i rodiče, kteří se do divadla přijít nebojí. Děkujeme, ale prosíme vás, dospělé: už nikdy neříkejte Habánkovi, že jste na něm byli se školkou nebo se školou. Mladší kolegové se mu totiž potom smějí a on je smutný. Habánek projel celý svět. Byl v Americe i v Austrálii, v Itálii i v Chorvatsku. Stál téměř na všech jevištích v ČR. V ostatních rolích se za 21 let vystřídalo více než 15 herců, ale Habánek je pořád jen jeden.