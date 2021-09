Protiepidemická opatření: Host může vstoupit do vnitřních prostor pokud nemá příznaky onemocnění covid-19 a může při případné kontrole hygieniky nebo policisty prokázat, že splňuje alespoň jednu z podmínek, které jsou popsané v ŽS Systém O-N-T: Očkování – prodělaná Nemoc – Test.

Rezervace vstupenek na e-mailu rezervace@rokac-vinohrady.cz, uveďte jméno, datum koncertu a počet osob. Vstupenky si poté vyzvednete na místě v den konání koncertu od 18 do 19 hodin.

Vznik kapely Gorily v mlze se datuje někam na konec roku 2013. V květnu a červnu 2015 tráví Gorily čas v Tajném studiu v Ústí nad Labem, kde nahráli a míchali 12 skladeb na Demo. V roce 2019 vydávají druhé album s názvem Hustá, že by se dala krájet. Tvorba je čistě autorská (a nebudeme si nalhávat, že není ničím ovlivněná) vycházející z rocku, alternativního rocku, undergroundu, punku a všeho možného. Sestava kapely Gorily v mlze: Milan Vavruška (elektroakustická kytara, zpěv), Marek Janotka (elektrická kytara), Zdeněk Hlína (basová kytara, zpěv), Štěpánka Brušáková (housle, zpěv), Ondra Kvapil (bicí) a Alberto Malucelli (alt & sopran saxofon, zpěv).

V průběhu let od založení Dost času prošlo kapelou mnoho mosteckých muzikantů a muzikantek, měnilo se nástrojové obsazení, kapela se i několikrát rozpadla. Během let hrála na nejrůznějších místech po celé ČR. V létě 2002 začíná nahrávat první CD ve studiu Softex v Mostě. Bohužel ani jedna z nahrávek nespatřila světlo světa, protože se zvukaři podařilo všechno smazat. Na podzim 2003 kapela vydala CD, které nese název „Experimental Demo“. A opět mnoho krátkodobých příchodů a odchodů. V roce 2012 doplňuje o doprovodnou kytaru a zpěv Míra Mundok. Zkouší se nové Dolfiho písničky, mění se repertoár i zvuk kapely. V lednu 2015 Dost Času vydávají album s názvem A já taky a ty taky, následované v roce 2016 zatím posledním albem Mraky. Sestava kapely Dost času: Adolf „Dolfi“ Hájek (kytara, zpěv), Jitka Raková (saxofon, zpěv), Míra Mundok (kytara, zpěv), Pavel Zikmund (bicí, perkuse) a Jirka „Sid“ Seidl (basa).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.