V pondělí vyvrcholila dobrovolná facebooková akce Pečeme to s vámi. Smyslem této akce bylo v předvánočním shonu ulehčit nejen lékařům, sestřičkám, ale i dalšímu zdravotnímu personálu.

V pondělí vyvrcholila dobrovolná facebooková akce Pečeme to s vámi. | Foto: Vlasta Vébr

Právě oni jsou v těchto dnech většinu dne v práci a nemají moc času na úklid či pečení cukroví. A právě cukroví je v hlavní roli akce Pečeme to s vámi. Kdo chtěl mohl své cukroví věnovat a aktéři celé akce, tedy Blanka Kleinová – Bar & Restaurace Černý anděl Most, Hana Aulická Jírovcová - poslankyně PS Parlamentu ČR, Olga Šebková a Stanislav Šebek – Jezdecká společnost Hipodrom Most, Monika Víchová Nová a Vlasta Vébr, se pak už postarali o další neméně důležité doplňky.