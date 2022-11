Dominik Chabr si užil Halloweenské jezdecké hry na hipodromu

Je nejkrásnějším mužem planety, přesto mu nevadí vyměnit civilní oblečení za kostým. Neděli 30.října trávil letošní Man of The Year Dominik Chabr na kolbišti Hipodromu Most. Přijal pozvání Jezdecká společnost Hipodrom Most na Halloweenské jezdecké hry.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Dominik Chabr při Halloweenských jezdeckých hrách na hipodromu. | Foto: Vlasta Vébr

Většina účastníků dorazila v kostýmech, jak také jinak oslavit Halloween. Dominik Chabr svým kostýmem přítomné překvapil, byl to totiž národní oděv Malajsie. Původně si chtěl vzít svoji hokejovou výstroj, v té by se ale moc volně pohybovat nemohl. Ve svém převleku předával nejpočetnější dětské kategorii ceny, nešetřil úsměvy a ochotně se i fotil. Krátce po poledni se posadil na koně Larota a zdárně absolvoval jízdu zručnosti i s holubičkou na hřbetu koně. Dominik Chabr, nejkrásnější muž na světě pro rok 2022, je jasným důkazem toho, že kdo má rád koně má srdce na správném místě a žádnou srandu nezkazí. Vlasta Vébr - TVoje pauza