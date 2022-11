Dobrý list komory pro studenty vysokých a vyšších odborných škol 2022

Okresní hospodářská komora Most po čtrnácté ocenila odborné znalosti a dovednosti absolventů vysokých a vyšších odborných škol, členů OHK Most, Dobrým listem komory. V letošním roce převzalo toto prestižní komorové ocenění v obřadní síni magistrátu města Mostu z rukou předsedy OHK Most Rudolfa Junga 18 absolventů vysokých a vyšších odborných škol na Mostecku.

Dobré listy komory si převzali studenti vysokých a vyšších odborných škol. | Foto: OHK Most

Gratulaci těmto nejlepším vyjádřili také hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, který akci zaštiťoval, dále pak náměstek primátora Statutárního města Mostu Marek Hrvol a starostka města Litvínova Kamila Bláhová a další. V poměru 13:5, byly dobré listy rozděleny mezi absolventy vysokých škol a absolventy vyšších odborných škol. Zdroj: OHK Most OHK Most spolu s vysokou školou, která držitele navrhuje, dobrým listem garantuje odborné znalosti a dovednosti oceněných a je připravena tyto absolventy vstupující na trh práce dále doporučit zaměstnavatelům. Záštitu převzal také prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Roli generálního partnera se již tradičně zhostila společnost BIS Czech, kterou na předávání zastupovala HR specialistka Milena Kudličková. Ostatní partneři: Statutární město Most, Severní energetická, Vršanská uhelná, v zastoupení personálního ředitele Petra Mrvíka, a Úřad práce v Mostě, za přítomnosti ředitelky Veroniky Kubalové. Na závěr byl předán i Dobrý list komory speciál, který získala studentka Základní a Mateřské školy Litvínov Anežka Kubátová za 1. místo v matematické soutěži Logik. Petr Matoušek - OHK Most