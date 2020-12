Cíleným náborem se nám povedlo zapojit několik dobrovolníků, kteří pomáhají přetíženému personálu s péčí o klienty. Mezi těmito dobrovolníky jsou i tři středoškolačky Alena, Káťa a Štěpánka.

Jakou motivaci měly tyto studentky zapojit se do dobrovolnické pomoci v náročném prostředí, ve kterém „řádí“ Covid 19?

Alena: „Rozhodla jsem se pomáhat, protože je to prostě potřeba. Je to teda zápřah, hlavně to vstávání. Některé dny jsou poklidnější a máme čas si s klienty popovídat. Při práci používáme ochranné pomůcky, tak se nebojím. Chci vydržet, dokud budou potřebovat. Za mě paráda.“

Káťa: „Viděla jsem výzvu, že potřebují dobrovolníky a chtěla jsem pomoc, práci zvládám. Pomáhám s podáváním jídla, s oblékáním nebo hygienou. Domov nám zajišťuje ochranné pomůcky, abychom byly v bezpečí. Navíc nás každý pátý den testují. Jsem tam spokojená.“

Štěpánka: „Chtěla jsem co nejvíce pomoct, ale nebudu vám lhát, že to není náročné. Je, ale hrozně moc mě to baví. Zaměstnanci jsou na nás hodní. Pomáháme klientům s hygienou, asistujeme při podávání jídla, nebo si s nimi i jen tak povídáme. Zrovna dnes, když jsem si udělala své povinnosti, jsem si sedla do pokoje ke klientům, a povídala si s nimi. Zahřálo mě u srdce, když jsem viděla jejich úsměv na rtech, a proto chci i přes tuhle špatnou dobu co nejvíce pomáhat. V domově máme ochranné pomůcky a používáme je. Jsou na to opravdu důslední, takže si tam přijdu opravdu v bezpečí. Jsem z toho opravdu nadšená a hrozně moc mě to baví.“

A co na pomoc dobrovolníků říká Martina Jonášová, sociální pracovnice z Domova Alzheimer Most? „Domov Alzheimer Most se v měsících říjen a listopad potýkal s nedostatkem zaměstnanců z důvodu nemoci. Díky Dobrovolnickému centru Most a jeho dobrovolníkům jsme situaci zvládli. Koordinátorka Dobrovolnického centra Most paní Kloboučková na naši prosbu reagovala velice rychle a ochotně. Překvapilo nás, jak i mladé studentky přistoupily k této výzvě zodpovědně a svědomitě. Dodnes nám pomáhají a jejich pomoci využijeme i v prosinci. Přijměte prosím touto cestou velké poděkování od zaměstnanců i klientů domova.“

Pokud by měl kdokoli zájem se stát dobrovolníkem, může se obrátit na Dobrovolnické centrum Most fungující při mostecké Diakonii ČCE. Zde nový zájemce o dobrovolnictví dostane zdarma kompletní servis v podobě informací i proškolení.

Jana Kloboučková, Petr Hofman