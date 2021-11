Doba plastová si žádá vzdělanější školáky. Pomoci jim má Plastík

Čtenář reportér Čtenář





Doposud 26 základních škol ve Středočeském a Ústeckém kraji se zapojilo do unikátního projektu Plastík a jeho kouzelný kufřík, který žákům nabídne exkurzi do světa chemie skrze zábavné pokusy. Vzdělávací program pochází z licence nadace asociace Plastics Europe z Německa, kde se mu během 20 let existence dostalo nebývalé popularity a dnes ho najdeme na každé druhé škole.

Doba plastová si žádá vzdělanější školáky. Pomoci jim má Plastík s kouzelným kufříkem. | Foto: ORLEN Unipetrol