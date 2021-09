Protiepidemická opatření: Host může vstoupit do vnitřních prostor pokud nemá příznaky onemocnění covid-19 a může při případné kontrole hygieniky nebo policisty prokázat, že splňuje alespoň jednu z podmínek, které jsou popsané v ŽS Systém O-N-T: Očkování – prodělaná Nemoc – Test. Vašek Purchart - Mostecký hudební spolek

Rezervace vstupenek na e-mailu rezervace@rokac-vinohrady.cz, uveďte jméno, datum koncertu a počet osob. Vstupenky si poté vyzvednete na místě v den konání koncertu od 18 do 19 hodin.

Do Rokáče Vinohrady v Mostě dorazí kapely Deepka a K.U.T.U.B. | Foto: Mostecký hudební spolek

