Do projektu Start Driving pro mladé řidiče se opět zapojí i mostecký autodrom

Na loňskou úspěšnou premiéru navazuje také v tomto roce projekt pro čerstvé absolventy autoškol Start Driving. Cílí na mladé začínající řidiče ve věku 18 až 24 let, kteří se mohou přihlásit do bezplatných zdokonalovacích kurzů bezpečné jízdy. Organizuje je osm výcvikových center po celé republice, nechybí mezi nimi ani polygon mosteckého autodromu. Nabízí osm termínů, a to od konce dubna do konce října.

Do projektu Start Driving pro mladé řidiče se opět zapojí i mostecký autodrom. | Foto: Autodrom Most