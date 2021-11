V nedávno otevřeném Studiu3 v suterénu budovy Městské knihovny v Mostě se dnes, tedy ve středu 3. listopadu, uskuteční koncert skupiny Cheap Wine z Clermontu. Začíná ve 20 hodin.

Kapela Cheap Wine z francouzského Clermontu bude ve středu vystupovat v mosteckém Studiu3. | Foto: Archiv

Cheap Wine hrají hard & heavy psyche epic blues. Už tomu bude skoro 10 let, co tahle banda otřásá a obrací každý klub kam vkročí. Psychedelická příchuť jejich riffů je nasáklá kapelami ve stylu The Doors, Led Zeppelin, Ten Years After, Black Sabbath atd…