Vidoepozvánka na mostecký koncert:

Bex Marshall byla v roce 2015 nominována mezi první tři muzikanty v kategorii “nejlepší evropský sólový akustický umělec” V roce 2017 bylo její CD House of Mercy oceněno jako nejlepší blues-rockové album roku. V jejích písničkách najdete bluegrass, gospel, prastaré blues z Louisiany, a to všechno v tempu londýnského twistu z 50. let. Tak si to nenechme ujít!

Bex Marshall (London, UK). Sestava kapely Bex Marshall – kytara a zpěv, Martin Gerl - basa, Oliver Szigetti – bicí. Termín: sobota 2. dubna 2022 od 19.00 hodin v hotelu Benedikt Most.

Tomáš Ondrášek