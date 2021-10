Fenomenální levoruký baskytarista Steve Clarke nasedl do letadla v Bridgeportu, na severním pobřeží USA, aby v pátek 1. října v 19.00 hodin v mosteckém hotelu Benedikt se svým triem předvedl velikou show plnou odpíchnutých groove rytmů a oslnivých sól.

Pět let hrál po jeho boku český emigrant Laco Deczi, se kterým projeli nejen Ameriku, ale před třemi lety i Česko. Ta muzika vás bude nutit tancovat, nebo alespoň dupat botou do podlahy. Nenechte si to ujít!

Tomáš Ondrášek