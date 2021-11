Do hereckého nebe odešel Miroslav Středa. Bylo mu 76 let

Čtenář reportér Čtenář





Ve věku šestasedmdesát let zemřel divadelní a filmový herec Miroslav Středa. Svými rolemi se výrazně zapsal do dění na mosteckém jevišti a do povědomí zdejšího publika.

Ve věku šestasedmdesát let zemřel divadelní a filmový herec Miroslav Středa. | Foto: Archiv divadla