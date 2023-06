Vězte, čekání na novinku Dikýho Billa už končí! Totiž na den přesně po 6ti letech od vydání minulé řadovky „Tsunami“ vyšel „Bazilišek!“ Nejde však o proslulého mytického tvora, ale o sestavu 12ti nových nahrávek, které představují úvalskou formaci v roce oslav jejího čtvrtstoletí skvělé a úspěšné existence. Že Divokej Bill ani po víc než 2. dekádách neztrácí nic ze své typické melodičnosti i zpěvnosti, to si už mohli fanoušci ověřit 5. května 2023, kdy CD vyšlo. Následné turné tak má hned 25 zastávek; začne 2. června v Plzeňském pivovaru, ovšem hned druhým místem show bude v sobotu 3. června areál severočeských Louček v Litvínově, kde Bill je již od 19.00 hodin.

Divokej Bill | Foto: Ondřej Pýcha

Dost už napovídá nový rádiový singl „Lahůdky“.

„Víte, on je to vlastně jedinej ‚ploužák‘ na naší nové desce, a to hned v rytmu valčíku čili na tři doby, v D dur. Nápad a inspiraci napsat takovou písničku jsem dostal, když jsem na diskotéce sledoval, jak lidi moc rádi tancují na pomalý pecky, protože se u toho můžou mačkat. Projel jsem tedy svůj diktafon se záznamy nápadů a jeden šikovnej tam byl. A byla u něj i poznámka ‚máš oči jak trnky‘, tak jsem si říkal, že to by se mohlo líbit i na Moravě…

Navíc téma písně zdrhnout někam pryč, do klidu, od toho fofru dnešního světa, se vlastně tak trochu prolíná celým albem. V rádio verzi je písnička krácená, na desce je o minutu delší. Uslyšíte v ní hrát i jednoho z našich hostů Unique Quartet, to abyste se mohli dýl mačkat…,“ ohlásil se širokým úsměvem „Lahůdky“ frontman DB Vašek Bláha, který je skoro výhradní autor většiny písní z novinky a nově i hudební producent alba.

Zdroj: Youtube

Lahůdky, tak jako další pecky, těch se z původních dvaceti vešlo na album nakonec dvanáct, kapela společně tříbila i cizelovala poslední roky na zkouškách a samozřejmě i na početných koncertech. Leckterou z novinek tak mohou pozorní fanoušci již znát. Vůbec první oficiální ochutnávku z alba „Bazilišek“ – song „Temný král“, je dílo kytaristy Billů Romana Procházky. Znají ho i příznivci domácího fantasy fenoménu „Princezna zakletá v čase“, v jehož 2. dílu zazněl.

Zmíněná „ohranost” písní ve zkušebně i na koncertech je - dle Bláhy - pro nové album poměrně signifikantní. V určitém smyslu slova jde o návrat ke kořenům: „Strávili jsme vážně dost času zkoušením, vymýšlením aranží novinek. Tak jsme to dělávali zkraje. Chtěli jsme, aby deska byla spíše ohraná ve zkušebně, než vyprodukovaná ve studiu. Jsou to dva světy, oba super, ale teď byla naše představa taková. Chtěli jsme, aby to prostě znělo víc, jako když hrajeme naživo. Hodně sbory, víc hurá systém než jen vypiplaná studiovka. Vtipně to okomentoval náš basák Jurda, když povídal, že je to ten úplně nejdražší živák na světě.“

Poradil nové triky, přinesl nové nápady

Kromě vkladu samotné kapely se v případě nové, v pořadí již osmé řadovky sluší zmínit také nouzovské studio SONO Doupě Records, kde Billové již tradičně natáčeli, a osobu Adam Karlíka mladšího. „Ačkoli album vznikalo v naší produkci, což vlastně taky bylo jak za starejch časů, jmenovec našeho houslisty Adam nám s ním velice pomohl. Poradil nové triky, přinesl nové nápady a pohled zvenčí,“ říkají ke spolupráci Billové, kteří se pro název alba inspirovali jednou z písní: „Jako osmičlenná kapela vlastně takový potrhlý bazilišek jsme. Různý názory, nálady, pohledy na svět, emoce, ega. Je to pelmel…“

Že je to pelmel dost divoký, který ale – jak už sami dobře víme - umí dohromady fajn fungovat. Navíc předávat svou energii dál. Ostatně to dokazuje fakt, že kapela úspěšně funguje úctyhodných 25 let, navíc lakonicky svůj „věk“ glosuje: „Už nejsme ti mladí floutkové, to bejvalo, ale cíl máme dál stejný. Dost dobře fanoušky bavit, těšit lidi, užít si vážně každou akci pokaždé naplno!“

Slovům výše Bill hodlá dostát i na chystaném turné 25, na které se intenzivně chystá. Na 25 pečlivě vybraných místech pod širým nebem zazní vždy minimálně 25 skladeb i přídavky. A „Bazilišek“? Ten tu bude zastoupený hned šestkrát. „Chybět ale jistě nebudou všechny provařený pecky, co je mají lidi rádi! Těšte se, bude to jízda! Denně zkoušíme, chceme zhubnout, zocelit hlasivky i játra. Jako vždy je to pro nás velká radost. Ale i výzva a zodpovědnost. Nálada na palubě je skvělá, moc se těšíme,“ lákají Billové na své velké narozeninové oslavy. Ty si přitom prodlouží až do příštího roku, tedy do 19. ledna 2024, kdy vše vyvrcholí speciální show v obrovské i unikátní a klíčové pražské O2 areně!

Kompletní výčet všech zastávek turné, i víc informací k jednotlivým koncertům i prodeji vstupenek najdete na webu www.divokejbill.cz.