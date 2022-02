Tragikomedie Kati měla světovou premiéru v roce 2015 v londýnském Royal Court Theatre. Od té doby se rozšířila do mnoha zemí světa a získala řadu divadelních ocenění. Významný irský dramatik, scenárista a režisér Martin McDonagh ve své divadelní i filmové tvorbě kombinuje groteskní vidění světa s černou komedií plnou rázovitých a tajuplných postav.

O jeho Katech jeden divadelní kritik napsal: „Šibeniční humor, vražda a zabití, kat a popravený, temnota lidských duší a její malé i velké propasti – z toho všeho si dělá irský dramatik legraci.“

V roce 1965 je v Anglii zrušen trest smrti. Ale co teď bude s katy a jejich řemeslem? Co bude dělat Harry, bývalý asistent oficiálního popravčího Alberta Pierrepointa a druhý nejslavnější kat Anglie? Uchýlí se do malé hospůdky v Oldhamu poblíž Manchesteru. Jako správný hospodský zásobí své štamgasty historkami, protože jen málokterý hospodský může barvitě vyprávět zrovna o zlatých časech popravčího řemesla. Billy, Charlie, nahluchlý Arthur a inspektor Fry mu visí na rtech. Vmísí se mezi ně i zvědaví reportéři, kteří chtějí vypátrat nějakou senzaci. Navíc se zdá, že Harryho začíná dohánět jeho vlastní minulost.

Hlavní role mosteckého uvedení ztvární Jiří Kraus a Zita Benešová. Kromě členů mostecké činohry se v inscenaci Kati představí také dvě hostující tváře. Tou první je „stálý host“ a bývalý člen činohry Tomáš Vacek (aktuálně účinkuje v inscenacích Mauglí a Králova řeč). Tomáš v Katech ztvární roli Billa. Druhou hostující tváří je absolventka Vyšší odborné školy herecké Kateřina Hlubíková. Rodačka ze Vsetína studovala pod ročníkovým vedením Romana Meluzína a Radky Fidlerové obor herectví a moderování. V současné době studuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Kateřina Hlubíková se divákům představí v roli Shirley. Půjde o její první profesionální hereckou zkušenost.

Lenka Krestová -produkční a propagační referent MDM