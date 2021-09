Rozmáňo aneb Svět pohádek, to je název výstavy loutek, kostýmů, kulis, rekvizit a dalších zajímavých věcí z divadla, která bude v Městské knihovně v Mostě několik měsíců. | Foto: Městská knihovna v Mostě

Rozmáňo aneb Svět pohádek, to je název výstavy loutek, kostýmů, kulis, rekvizit a dalších zajímavých věcí z divadla, která bude v Městské knihovně v Mostě několik měsíců.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.