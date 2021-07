Ty nejúspěšnější účastníky pak odměnili drobnými dárky, které jim společně s diplomem předali v zasedací místnosti magistrátu primátor města Mostu Jan Paparega, starosta Okresního sdružení hasičů Most Ladislav Langmajer a kapitánka Marcela Zemanová z Hasičského záchranného sboru ČR Most.

„Kvůli covidové situaci se soutěže oproti předchozím rokům zúčastnil poměrně malý počet dětí z mateřských a základních škol, i Sboru dobrovolných hasičů,“ konstatoval v úvodu setkání na magistrátu Ladislav Langmajer. V předchozích letech se totiž do této již tradiční soutěže zapojilo jen v mosteckém okrese kolem čtyř stovek dětí. I tak měla porota zodpovědnou práci při vybírání těch nejlepších z předložených děl. První tři vítězové z každé kategorie automaticky postoupili do krajského kola. Nejúspěšnější z místních výtvarníků letos byla Michaela Meissnerová z Hory Svaté Kateřiny, která zvítězila i v krajském kole a postoupila tak do celorepublikové soutěže. Míša je už ostřílenou účastnicí soutěže, protože se jí zúčastnila již potřetí.

(sed)