Poslední letošní dětské závody FOX Grom Enduro pro jezdce od 6 do 14 let se konaly první víkend školního roku. Účastnilo se skoro 60 jezdců. Zázemí poskytlo sportovní a rekreační zařízení Bikepark Klíny.

Po desáté hodině se otevřel start do prvního měřeného úseku. Na děti do 10 let jako obvykle čekaly 4 rychlostní zkoušky, starší kategorie od 11 do 14 let si pak daly ještě výrazně náročnější pátou rychlostní zkoušku.

Závody skončily po pěti hodinách. Stávající favoriti potvrdili svou formu.

Marek Pittl - Trail Kids