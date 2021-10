Uskuteční se v sobotu 2. října od 9 do 19 hodin v budově Oblastního muzea a galerie v Mostě.

Druhý ročník akce plné deskových her organizované Rotaract clubem Most je tu! Stejně jako v loňském roce nabídne zábavu pro skalní fanoušky i pro rodiny. Těšit se můžete na hry od předních českých vydavatelů, doprovodný program v podobě miniturnajů nebo na soutěž o titul šampiona deskových her. Vstupné na místě 50 Kč pro každého návštěvníka staršího 6 let. (luk)