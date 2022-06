Dámský tým dračích lodí The MOST Sexy Girls zvítězil v Kadani

Mostecký tým dračích lodí The MOST Sexy Girls úspěšně reprezentoval 4. června město Most v Kadani při 10. ročníku závodu malých dračích lodí.

Dámský tým dračích lodí The MOST Sexy Girls zvítězil v Kadani. | Foto: The MOST Sexy Girls