Těsně za medailovými pozicemi skončila Valentina Grimmová v kategorii žen a Petr Pečarka mezi mladšími žáky. V tradičně nejsledovanější kategorii mužů byl z mosteckých v konečném hodnocení nejvýše Lukáš Michálek na velmi pěkném devátém místě. Po dvaceti jedna letech se opět z mistrovského titulu mohl radovat Miroslav Škorpík (Dragons Modřice).

Na hráče a hráčky šprtce naváží již tuto sobotu souboji o domácí mistrovské tituly air-hockeyisté. Ti se utkají v pražském Majalandu a ani zde nechtějí zůstat mostečtí stranou medailových bitev.

42. MISTROVSTVÍ ČR – BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC – výsledky:

Muži: 1. Miroslav Škorpík (Dragons Modřice), 2. Vojtěch Brauner, 3. Simon Kaňa (oba Gunners Břeclav), …, 9. Lukáš Michálek, 13. Michal Justra, 15. Matyáš Vaníček (všichni BHC StarColor Most)

Ženy: 1. Petra Zajíčková, 2. Veronika Kovářová (obě BHK IQ Boskovice), 3. Milada Vančurová (Prague NHL), 4. Valentina Grimmová (Real Draci 18.ZŠ Most), …, 6. Michaela Kopecká (SVČ Most)

Junioři: 1. Marek Švéda (Šprti Mutěnice), 2. Erik Stohanzl (Gunners Břeclav), 3. Marek Těšitel, …, 5. Jan Krmenčík, 8. Jan Matuščín (oba BHC StarColor Most)

Starší žáci: – 1. Dalibor Sem (BHC StarColor Most), 2. Oliver Čermák (SVČ Most), 3. David Koman (Netopýři Most), …, 5. Lukáš Bušo, 7. Tomáš Kodýtek (oba SVČ Most)

Mladší žáci – 1. Alex Rusnok, 2. Kamil Dlapal, 3. Jaroslav Čech (Gunners Břeclav), 4. Petr Pečarka (Černí tygři 3. ZŠ Most), …, 6 Vlastimil Třasák (BHC 15.ZŠ Most)

Veteráni: 1. Jaromír Foltýn sen., 2. Karel Racek, 3. Roman Juříček (všichni Prague NHL), …, 6. Jozef Matuščín (BHC Most)

Jakub Hasil - BHC Most