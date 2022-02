Jak se do akce zapojit?

Do akce se můžete zapojit několika způsoby. Přispět můžete do pokladniček, které budou u vchodů ZS Ivana Hlinky, přispět libovolnou částku skrze QR kód nebo na sbírkový účet 500055892/0800. Hráči na rozbruslení nastoupí se speciálním doplňkem, helmou vzor čupřina a odehrají první třetinu ve speciálních dresech, které po utkání poputují do aukce. Pomoci můžete i zakoupením virtuální vstupenky na Zimní stadion Ivana Hlinky.