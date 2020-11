Hernička Permoník vypadá jen zdánlivě tak, že se uvnitř nic neděje, ale opak je pravdou. Intenzivně zde probíhají úpravy malých wc pro dětičky a oprava elektro - osvětlení tak, aby vše splňovalo potřebné a vyžadované certifikace.

Také kanálové vpustě potřebují opravit. A protože se Vánoce kvapem blíží, připravujeme vánoční osvětlení.

Prořezávka keřů a stromů v ulici Libkovická nám přinesla dokonce poděkování. Slova tamního obyvatele hovoří za vše: "Konečně už nebudu muset ve dne svítit…“ Pokud bychom zde měli popisovat vše, co pro chod našeho města děláme, nestačil by nám prostor… Tak opravdu jen asi to nejzajímavější.

Lomská radnice