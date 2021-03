S novými opatřeními proti epidemii koronaviru končí v odpadu stále více respirátorů, zdravotnických masek a antigenních testů určených k samotestování osob. Ministerstvo životního prostředí České republiky proto vydalo pokyny a doporučení, jak s ním nakládat. Zeptali jsme se na to Marka Radicse z odboru životního prostředí a mimořádných událostí mosteckého magistrátu.

Co s použitým respirátorem?

Použité jednorázové ochranné pomůcky, ať už jsou to respirátory, zdravotní obličejové masky či rukavice, patří do směsného komunálního odpadu. Před vyhozením je třeba pomůcky umístit do sáčku, pevně jej zavázat, vložit do pytle se směsným komunálním odpadem a ten rovněž zavázat. Odpad zabezpečujeme před náhodným rozvázáním uzlu, čímž chráníme všechny, kteří s ním zacházejí. Použité roušky a další ochranné pomůcky se nikdy netřídí a neodkládají do kontejnerů na tříděný odpad. Vždy se vkládají do nádob na směsný komunální odpad. Doma je do odpadkového koše odkládejte zabalené v plastovém sáčku a následně plastový pytel s odpadem z domácností před vložení do kontejneru nebo popelnice pevně zavažte.