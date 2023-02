Mostecké jezero vzniklo zatopením hnědouhelného dolu Ležáky, kde se těžilo až do konce 90. let. Postupem času se z nevzhledné jámy proměnilo v nádherné jezero s průzračnou vodou. Město Most bere území jezera Most jako lokalitu, která má obrovský rozvojový potenciál. Společně s Palivovým kombinátem Ústí chystá do budoucna další projekty, které napomohou k tomu, aby se do této lokality vrátil život.