Chystá se veřejné projednání konceptu územní studie jižní části jezera Most

Město Most připravuje veřejné projednání konceptu Urbanisticko-krajinářské územní studie jižní části jezera Most. To se uskuteční v úterý 28. června ve velké zasedací místnosti magistrátu města Mostu od 16 hodin.

