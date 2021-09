Kdo se přihlásí, může se také těšit na zážitkovou jízdu člověkem přetvořenou krajinou, fascinující výhledy na litvínovskou chemičku a zámek Jezeří, povídání o starém Mostě i přestěhovaném kostele zapsaném do Guinnessovy knihy rekordů a areály pracovního a trestaneckého tábora poblíž chemických závodů. Více informací zájemci najdou na webu Offroad safari. (luk)

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.