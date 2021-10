Chladnější počasí se spoustou srážek přálo zemědělcům. Také ve společnosti Rekultivace, která obhospodařuje stovky hektarů luk a polí, jsou s letošními výnosy docela spokojení. Budou mít dostatek krmiva pro skot, který se pase na rekultivovaných plochách v okolí lomů Vršany i ČSA.

Chladnější počasí znamená pro rekultivace větší úrodu. | Foto: Sev.en Energy

„Po cyklu suchých let se počasí zase vrací do normálu, takže vojtěška i trávy na lukách rostou. U vojtěšky už jsme měli i druhou a počítáme i s třetí sečí. Oproti loňsku jsou výnosy vojtěšky zhruba trojnásobné,“ zhodnotil Tomáš Šolar, ředitel společnosti Rekultivace. Stejně jako sucho i časté deště způsobují zemědělcům komplikace, zkracuje se doba na sušení sena. Na louky vyjel speciální stroj na výrobu senáže, který balíky krmiva před uskladněním zabalí do speciální fólie a zamezí tak přístupu vzduchu, ještě než úplně vyschnou. Díky tomu se začne tvořit kyselina mléčná, krmivo je pro dobytek snáze stravitelné a dokáže z něj lépe využít všechny živiny.