„Moc a moc děkuji vám všem, kteří jste přišli do hlediště Městské divadlo v Mostě a tím pádem přispěli neuvěřitelnou částkou na mostecký hospic. Byl to nádherný večer plný lásky a porozumnění. Budu na to dlouho vzpomínat,“ napsal na svů profil na sociální síti facebook Petr Rychlý. „P.S. Díky moc Arnošte Kopecký, jseš frajer,“ doplnil. (luk)