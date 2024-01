Zima je pro lidi bez domova nejobtížnějším obdobím roku. A protože se tato situace každoročně opakuje, Charita Most na ni pružně reaguje např. úpravou otevírací doby Nízkoprahového denního centra, které pro lidi bez domova již několik let provozuje v Mostě.

Charita Most je na mrazivé počasí připravena. | Foto: Lucie Jehličková

„V mrazivých dnech, kdy teplota klesá pod -5 °C min. tři dny po sobě jdoucí, se naše otevírací doba prodlužuje do 17.00 hodin. Uživatelé mohou tedy dorazit v daný den hned dvakrát. V průměru navštíví naše zařízení 20–23 uživatelů denně,“ říká Radka Michálková, vedoucí pracoviště.

Uživatelé si v NDC mohou posedět v teple a dát si horký čaj, případně si za drobný poplatek vychutnat kávu či polévku. Nízkoprahové denní centrum Most plní funkci místa prvního kontaktu. Uživatel služby může vystupovat anonymně či pod přezdívkou. Respektujeme zásadu individuálního přístupu a dobrovolnosti. NDC najdete v ulici Jana Kříže 846/21 v Mostě. Otevřeno je každý den včetně víkendů a svátků v běžné otevírací době od 7.00 do 15.00 hodin (v případě mrazivého počasí se doba prodlužuje do 17.00 hodin).

