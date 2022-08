České dráhy vypraví na akci zvláštní parní vlak, který pojede po trase Most – Jirkov zastávka – Chomutov město – Chomutov – Kadaň-Prunéřov – Kadaň a zpět. Dopolední vlak do Kadaně bude odjíždět v 10:16 z Mostu, příjezd do Kadaně je naplánován na 11:04. Těsně před polednem sveze vlak zájemce z Kadaně do Chomutova a zpět. Na zpáteční cestu do Mostu se pak tato historická souprava vydá v 17:00. Zpět do Mostu dorazí vlak v 17:48.

V čele vlaku pojede parní lokomotiva 354.195 Všudybylka vyrobená v roce 1925. Ve vlaku bude řazeno pět historických vozů řady Ci s celkovou kapacitou asi 250 míst k sezení. Jízdenky jsou v prodeji v pokladnách, u průvodčích a v e-shopu ČD.

Jízdní řád parního vlaku

Zdroj: ČD

Parní lokomotiva ř. 354.1 (Všudybylka) - Oblíbené lokomotivy osobních vlaků a lehkých rychlíků, zejména pro svoji snadnou obsluhu a dobrou přechodnost. Vyráběly se v několika sériích a modifikacích. Původní rakouská konstrukce byla ve Škodových závodech postupně upravována. Několik lokomotiv bylo vybaveno unikátním ventilovým rozvodem páry. Poslední dojezdily v pravidelném provozu v roce 1978.

Petr Pošta - tiskové oddělení ČD