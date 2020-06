F-Drive Energy Day pozlobilo počasí, napřed dráhu dlouhou 4212m pěkně v ranních trénincích zkropil déšť, ale během odpoledne trať postupně vysychala, a tak přišly ke slovu také suché gumy, výkonový rozdíl vozů pak byl řádně znát, někteří se zaradovali a soupeřům ukázali záda, jiný pobrečeli, že voda mohla přinést více bodů, ale ke sportu i počasí patří. Patří k němu i výlety mimo trať, či drobné kolize, i nezkušení se musí učit drobnými šrámy. Auta i letos organizátoři rozdělili do základních čtyřech skupin, tedy A, B, C, D. První klání do jubilejní sezóny přivedlo na start i silnější vozy a rozhodně zajímavá jezdecká jména.

Skupina A absolvovala dvě závodní jízdy slabších a silnějších objemových kubatur, o zajímavé okamžiky však nebyla nouze ani v jednom z nich. Objevil se i olej na trati a ten dal traťákům docela zabrat. A jak to všechno dopadlo, něco radostí, něco pláčem, ale tak už to při motoristických disciplínách chodí, fotografové a někteří jezdci se snažili zachytit každým okamžik, tentokráte chybějícím divákům.

Juniorské Áčko pro jezdce 14-17 vyhrála Yasmeen Koloc s Renaultem Clio, která se velkým závodům teprve učí. A1 do 1600ccm skončila v rukou Němce Nico Dauerera s VW Golf, před krajany Friederem Rothem a Eberhartem Niedholdem s Ladami. Dvoulitry A2 vyhrál Zbyněk Čurda s BMW, před Pavlem Zemanem s Mazdou RX8, ze které při řazení létaly místy plameny a Jiřím Zemanem s Hondou CRX, čtvrtý dokončil závod loňský vítěž Aleš Göllner s Type R a ďábelské číslo 666 pomohlo Gustovi Niedelskému s Audi A3 k šestému místu.

Třílitry A3 patřily Olafu Haeusnerovi z Německa s přes zimu vytuněným BMW M3, který celkově dobře sekundoval i vítězi celé rozjížďky skupiny A. Druhé místo si odvezl Petr Zelenka se Škodou Fabia HKC, kterou však při drobné kolizi trochu očesal. Bronz si vyjel nováček Jan Weber s BMW 130i. V A7 spec. tedy upravených dvoulitrech vítězí nováček Petr Mandelík s Lotusem Exige, před stájovým kolegou Tomášem Kusým z KT Motorsport a bronz míří do Německa zásluhou Josefa Dauerera s VW Scirocco a bramborová medaile zbyla na okruhového matadora Jiřího Bažatu se Škodou Fabia, který za sebou přivezl i Daniela Tomka se Škodou Octavia RS III, tedy startujícího mimo bodování Carboniacupu.

Skupina A+ hostila jako obvykle ty silnější okruhová náčiní. A4 chtěl určitě vyhrát Otto Svoboda s BMW M3 E92, ale do závodu bohužel nenastoupil. Vítězství si odváží MiVi s BMW M3 GTR, před Tomášem Zabloudilem s dalším M3. V A5 se z vítězství radoval Vlastimil Pavlík s Ferrari 430. V A8 do 3500ccm upravených aut zaslouženě zvítězil Pavel Sergovec s KTM X-BOW GT4, před Jáchymem Galášem s VW Golf TCR a Lukášem Urbanem na Lotusu Elise. Ačkoliv vypadalo, že Lamborghini ST Evo Dennise Waszka bude mít v A9 nad 3500ccm upravených vozů převahu, rozhodl boj až do posledních metrů a nakonec zvítězil Mercedes AMG GT3 Libora Miloty, před Davidem Vršeckým s dalším vozem Mercedes AMG GT3, stáje Buggyra Zero Mileage, silná to sestava na úvod šampionátu, čtvrtý skončil Slovák Ivan Šoltys s Porsche GT3, před Liborem Dvořáčkem s Lamborghini Huracane EVO a Petrem Krejčím s Lotusem. No uvidíme, se kterými vozy se v sezóně budeme ještě vídat, ale závod to byl vskutku pěkný.

Sériovky skupiny B, neboli cestovní auta méně upravená předvedla nabitý startovní rošt, včetně zahraničních jezdců. B1 vyhrál Jiří Zeman st. s Hondou Civic, B2, tedy dvoulitry měly velkou úmrtnost, ale i přes to zvítězil Libor Šajner s Toyotou GT86, před Ivo Štaidler na Alfě Romeo. Třílitrům B3 dominoval Martin Hanzl s Alfou Romeo, před Zdeňkem Čurdou s BMW 330ci a nováčkem Jiřím Kozákem s Hondou Prelude. Brambory pobral jeden z nejčastěji startujících jezdců Tomáš Beneš s Alfou Romeo. Do 3500ccm B4 si vítězství odváží Radek Zimmer s Lotusem Exige S, před Tomášem Honcem na Civic TypeR a bronzový podest obsadil Petr Kameník s Renaultem Megane. Nejsilnější vozy nad 3500ccm B5 měl pod svou patronací Standa Šedivec s Corvette ZR01, za jeho zády pak skončil Boško Tripalo na Porsche i Miloš Pavlanský s BMW M4 ze Slovenska.

Prototypy a speciály skupiny C měly sice méně Performerů, ale za to kvalitní pole. Ve 1400ccm C1 vyhrál osamocený Sven Kahnt z Německa, který však zle dotíral i na prototypy C2. V těch si vítězství vyjel ze zádi pole Václav Janík s Normou M20FC Honda, před stříbrným Michalem Paclíkem na dalším pěkném náčiním francouzské značky Norma M20FC. Skupinu C3 přivítalo 9 Caterhamů, mezi kterými si vítězně projel pod šachovnicí Ondřej Hejduk, před Jakubem Kirchnerem a bronzový dojel Marek Bláha. Mates Vítek sice skončil sedmý, ale byl to pro něj jeho první ostrý závod s Caterhamem. V silnějších Caterhamech C4 zlato odvezl Tomáš Voldřich. C5 nově vypsaná pouze pro KTM X-BOW se stala kořistí Tomáše Minibergera, před Miroslavem Šimonem. Jan Mareček tentokrát závod nedokončil.

Skupina D patří formulím. Dallara GP2 Lubomíra Světinského na suchu všem ujížděla, ale zajímavý byl i souboj motocyklového motoru Glorie Honzy Riegra s dvoulitrem Dallara jezdce Perryho. D1 1400ccm pro motocyklové motory skončil jasným vítězstvím Honzy Riegra, před Ondřejem Hůlkou a Němcem Tommem Flemmingem na stejných vozech Gloria C8F. České zlato Igora Lešínského s Van Diemen čekalo D2 pro automobilové motory 1400ccm, zvítězil tak před německými jezdci Hartmutem Heidickem s Estonii 21-10 v barvách John Player Special a Jeanette Siegert s MT77, neboli pokračovatelkou závodní rodiny Siegert.

V šestnáctistovkách D3 zvítězil v německém souboji Jacky Thalmann s Estonií 25, před Heiko Wernerem s formel ADAC a Ingo Weissem na Tattus Renault 1,6. Holger Wilms s Melkusem zakouřil a nedokončil.

Ve dvoulitrech D4 dominoval Perry poprvé startující s F3 Dallara, před Timmem Rädleinem a Günterem Schönfeldem s formulemi Renault, bramborový čtvrtý skončil nováček Tomáš Pavel s Martini Renault. D5 pro nejsilnější formule pak vítězí Lubomír Světinský s Dallarou GP2 a stříbrné místo z Mostu a F-Drive Energy Day odvezl Jan Matyáš na F4 Tattus.

Bylo to tentokrát bez diváků, budeme se jim to snažit vynahradit finálovým kláním v Mostě, pokud epidemiologická situace dovolí, sejdeme se s dalšími závody na Dekra Lausitzringu 17. července. Tak tedy se závody Carboniacupu zase někdy nashledanou.

Vláďa Rožánek - Carboniacup 2020 team