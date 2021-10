Není to poprvé, co se u skotu, o který se Rekultivace starají, objevilo jiné zvíře. V roce 2018 se ke stádu krav na pastvině na vnitřní výsypce lomu Vršany přidal zhruba dvouletý jelen sika. I v tomto případě se zřejmě jednalo o zaběhnuté zvíře z obory, protože tento druh jelena se zde běžně nevyskytuje. Zvíře se ale se stádem krav naprosto bez problémů sžilo a na pastvinách vydrželo několik měsíců. Nakonec jelen stádo stejně jako se k němu přidal, v tichosti opustil. (luk)

Zhruba na týden se ve výběhu býků v Záluží zabydlel také kozel, který se zaběhl majiteli, a v areálu společnosti Rekultivace se mu evidentně zalíbilo. Kdo by si myslel, že si skot dokáže s vetřelcem poradit už vzhledem k velikosti, spletl se.

Býci v Záluží měli na týden neobvyklého spolubydlícího. Ve výběhu se jim zabydlel kozel. | Foto: Sev.en Energy

