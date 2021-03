Na základě jednání vedení města Litvínova s Krušnohorskou poliklinikou Litvínov a Krajskou zdravotní akciovou společností bude 11. března v Litvínově zahájena činnost testovacího místa na Covid-19. Testovací místo je k dispozici v objektu Krušnohorské polikliniky v Žižkově ulici v odběrové místnosti Krajské zdravotní, a. s., a to nejen litvínovským občanům.

Brzy se zahájí testování v Krušnohorské poliklinice. | Foto: Město Litvínov

Prostor je přístupný rovnou z parkoviště u polikliniky. Zájemci v něm mohou absolvovat rychlý antigenní test na nákazu Covid-19, jehož výsledek se dozví do cca 30 minut. V případě pozitivního výsledku antigenního testu bude možné ihned absolvovat následný kontrolní PCR test, jehož výsledek je znám nejpozději do 48 hodin. V rámci plošného testování mohou jednou za pět dní zdarma podstoupit antigenní test všichni, kteří mají zdravotní pojišťovnu v České republice. Nutné je přijít s občanským průkazem a kartičkou pojištěnce. Testovací místo bude otevřeno sedm dní v týdnu a to v pondělí, středu a čtvrtek od 10.30 do 17 hodin, v úterý a pátek od 12.30 do 17 hodin a v sobotu i neděli od 8 do 17 hodin. Aktuálně se tvoří rezervační systém (www.kplsro.cz).