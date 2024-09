Výprava ŠBU MOST

Dne 19. až 22. září 2024 v Městské sportovní hale Chomutov, proběhlo Mistrovství světa v bojových sportech světové organizace WMAC. Této významné akce se zúčastnila také Škola bojových umění Most. Konkurence byla značná. Mistroství světa se zúčastnilo přes 1700 závodníků z 33 zemí a ze čtyř kontinentů.

V Chomutově se proti sobě postavili zástupci např. ze Spojených států amerických, Indie, Iráku, Turecka, Itálie, Německa, Švýcarska, Rakouska, Anglie aj. Škola bojových umění Most se v celkovém pořadí škol umístila na 23 místě z celkového počtu 130.

Na neskutečném úspěchu se jmenovitě podílel Michal Kořínek, který v disciplíně MMA Light Adults – 70 kg vybojoval zlatou medaili a v Grappling Adults – 70 kg stříbrnou medaili a dvě bronzové v Real a Creativ Self Defense Male Adults Colorbelt.

Zlato cinklo také Pavlu Dolejškovi v disciplíně Grappling Male Juniors – 55 kg. Na prvním stupínku stanul též Adam Koskuba v disciplíně Real Self Defense Male Cadets Colorbelt a navíc získal bronz v Creative self Defense Male Cadets Colorbelt.

Neméně úspěšný byl jeho bratr Matěj Koskuba, kterému na krku stanuly dvě zlaté medaile za Real Self Defense Male Juniors Colorbelt a Hardstyle Male Cadets White-green.

K nejcenějším kovům navíc přidal stříbro v disciplíně Creative Self Defense Male Juniors Colorbelt. Velká poklona patří Pavlu Popovičovi, který se do ringu postavil v disciplíně Oriantal Boxing Male Adults – 75 kg a vybojoval bronzovou medaili. Dalším velice úspěšným závodníkem byl Tomáš Remuta, který získal bronz v Graplling Male Cadets – 65 kg. V disciplíně Grappling avšak mezi dospělými s otevřenou váhou ukořistil bronz Jakub Vitásek. Disciplína Rumble Ninja – 150 cm byla úspěšná pro Dominika Pecha, který získal bronzovou medaili.

Na krk byl bronz pověšen také Petře Holíkové, která předvedla své dovednosti v disciplíně Creative Self Defense Kids Mixed All Ranks. Bronzovou cestu zakončil Matěj Havíř v disciplíně Oriental Boxing Male Adults – 75 kg. Smeknout klobouk je však nutné také před Barborou Fidlerovou, Dominikem Holíkem a Martinem Palkem, kteří předvedli neuvěřitelné výkony a věříme, že příště jim to také cinkne.

Trenér Tomáš Hrnčál je na své svěřence náležitě pyšný. Velké dík patří také rodinám závodníků, kteří své členy podporují nejen během závodů, ale také na trnité cestě, která tkví mnohdy ve velkém odříkání, sebekontrole, disciplíně a cílevědomosti a to jak během tréninků ve Škole bojových umění Most tak mimo ně. Tohoto úspěchu dosáhli závodníci také díky značné podpoře města Mostu. Jen tak dál, přejeme mnoho úspěchů!

Tomáš Hrnčál