Pozor, prozor!!!.. Výzva… Přátelé, kamarádi, blíží se nám další ročník Recykult, který jsme se před časem rozhodly organizovat.

Blíží se další ročník festivalu Recykult. | Foto: Archiv

My, čtyři ženský, dnes již se skoro 10 dětma, dělat festival pro sebe, své děti, své kamarády, děti kamarádů, kamarády našich dětí…pro Most. Pojďte nám v den akce pomoci vše zorganizovat tak, že si to všichni užijeme navzdory tomu, že prý kultura a radost není zadarmo… Dohromady společně bude. Díky