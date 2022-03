A tak legendární album Třikrát denně akt (po 30ti letech), jak je dnes zvykem, vyšlo ve zvukově vylepšené remasterované verzi, původní tracklist je rozšířen o posluchačsky vděčné kousky.

Zdroj: Youtube

Logo legendárního pražského Golema s elektrickou kytarou v hliněnejch tlapách i vděčný živý repertoár, to je faktor, kterým kapela na zábavách nikdy nezklame. V aktuální sestavě zahraje Brutus na severu Čech v sále Nový Obzor Music Arena v Mostě v sobotu 26. března od 20 do 23.45 hodin- Těšme se na klasickou bigbítovou Brutus Mega Show. Na tu pak naváže do 6.00 Brutus After Party & DJ Stephen.

Brutus, legenda českého tancovačkového bigbítu, měl šanci točit 1. desku až v éře kulturní svobody po 24 letech svého fungování na scéně v ČR. Nahrál ji v Brně ve dnech 2. -12. dubna 1991 ve studiu AudioLine daleko dřív (už z roku 1986) podle Sášou Pleskou připravených podkladů.

„Vybrali jsme na ni některé naše zásadní hity i písničky o něco mladší,“ hlásí Vladimír Hasal, kapelník Brutusu. Její remasterovaná reedice je nyní obohacena o čtyři bonusy, premiérově vyšly už v roce 1991, ale zde jsou znamenány živě hrané současnou sestavou skupiny.

„Nyní, třicet let od prvního nahrávání i vydání, vše dospělo. Kapela, co tam stála a hrála, je v jádru sice stejná, ale trochu jiná. Vždy se nám vrací vzpomínka na to poprvé…,“ doplňuje kapelník Hasal.

Brutus oslaví příští rok už 55 let existence. Skupina vznikla v Rakovníku na konci roku 1966 jako Mandragora. Za normalizace párkrát měnila název, od roku 1989 hraje jako Brutus. Několikrát hrála ve filmu (legendární je Indiánské léto režiséra Saši Gedeona, relativně nedávná je komedie Dvě nevěsty a jedna svatba. Hrají tu Bob Klepl, Anička Polívková, Eva Holubová, Jarda Plesl i Ester Geislerová. Brutus se také dost významně podílel na Nováckém sitcomu Comeback.

Kapelník Brutusu pak prozradil: „Mostecká Nový Obzor Music Arena patří k našim oblíbeným místům, rádi se sem vracíme a užíváme si to. Je tam pro naši muziku i naše fanoušky pěkné prostředí.“

A ještě sestava nového alba aneb Na co se lze těšit (z CD i na koncertě v Mostě): 1) Kdo na to má, 2) Automat Svět, 3) Hej kámo, 4) Znáš tu dívku tam?, 5) Vosolme ji, 6) Včera zašel jsem na dízu, 7) Hledám dívku, 8) Žádnej cukr, 9) Zpívej s námi tento Rock and Roll, 10) Ona nechce tančit Rock and Roll, 11) První polibek, 12) Třikrát denně akt. Bonus: 13) Hej kámo (live), 14) Znáš tu dívku tam? (live), 15) Zpívej s náma tento Rock and Roll (live) a 16) Včera jsem šel na dízu (live).

Radek Strnad