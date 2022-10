Mostecké oddíly poctili svou návštěvou zástupci Indické federace stolního hokeje. Na 15. ZŠ Most absolvovali trénink žákovského oddílu šprtce. V SVČ Most se pak zúčastnili air-hockeyového turnaje. Ten byl do českých soutěží zařazen jako nejnižší kategorie „C“ a zvítězil v něm Denis Konečný (Mladé pušky Most).

Regionální seriál Severočeský pohár v billiard-hockeyi šprtci pokračoval dvěma turnaji. V SVČ Most vyhrál David Koman (Netopýři Most), v Meziboří pak mezi žáky místní školy Samuel Pecka. Další turnaj čeká billiard-hockeyisty příští týden v Praze. Očekává se početná a kvalitní konkurence, jde o jednu z posledních možností zamíchat postupovým pořadím na mistrovství ČR.

VÝSLEDKY:

2. liga družstev – billiard-hockey šprtec – výsledky 5. kola: BHC StarColor Most „B“ – SHK Kadolec „B“ 5:1, 4:2, BHC StarColor Most „A“ - BHC StarColor Most „B“ 7:0, BHC StarColor Most „A“ – SHK Kadolec „B“ 6:2, 8:1, SHK Kadolec „A“ - BHK IQ Boskovice „B“ 3:4, SHK Kadolec „A“ - Sokol Střelice 3:3, BHK IQ Boskovice „B“ - BHC Dragons Modřice „B“ 5:2, Sokol Střelice - THE Orel Bohunice 4:4, BHC Dragons Modřice „B“ - Sokol Střelice 2:5, BHK IQ Boskovice „B“ - THE Orel Bohunice 1:4, BHC Dragons Modřice „B“ - THE Orel Bohunice 0:7, BHK IQ Boskovice „B“ - SHK Kadolec „A“ 4:2, Sokol Střelice - SHK Kadolec „A“ 5:4, BHC Dragons Modřice „B“ - BHK IQ Boskovice „B“ 2:4

2. liga družstev – billiard-hockey šprtec – konečné pořadí po 5. kole: 1. BHK IQ Boskovice „B“ – 24 bodů, 2. BHC StarColor Most „A“ – 24, 3. Sokol Střelice – 20, 4. SHK Kadolec „A“ - 20, 5. THE Orel Bohunice - 18, 6. BHC StarColor Most „B“ - 16, 7. BHC Dragons Modřice „B“ - 15, 8. SHK Kadolec „B“ - 4, 9. Šprti Mutěnice - 3



Pohár THFI – SVČ Most - air-hockey – Český pohár C: 1. Denis Konečný, 2. Petr Kusý Jun. (oba Mladé pušky Most), 3. Alena Laštůvková (Lejdýs Most), 4. Swaraj Kumar Singh (Indie), 5. Filip Lipiner (Mladé pušky Most), atd.

Podzimní turnaj SVČ Most – billiard-hockey šprtec – Severočeský pohár – 1. David Koman (Netopýři Most), 2. Dalibor Sem (BHC StarColor Most), 3. Tomáš Kodýtek, 4. Petr Pečarka (oba SVČ Most), 5. Ladislav Turinek (BHC StarColor Most), atd.

Turnaj ŠD ZŠ Meziboří – billiard-hockey šprtec – Severočeský pohár – 1. Samuel Pecka, 2. Dan Kohout, 3. Matyáš Krabáč, 4. Oliver Slavíček, 5. Alena Žábová (všichni ZŠ Meziboří), atd.

Jakub Hasil - BHC Most