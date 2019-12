Betlémské světlo letos již potřicáté v ČR, přijede i do Mostu a okolí

Je to opět tady. Ze skříní, sklepů a půd se vytahují lucerničky, oprašují, leští, upravují knoty, dolévá se lampový olej. Zkrátka přípravy na další rozvoz Betlémského světla po České republice jsou v plném proudu. Letos je to již po třicáté, co Betlémské světlo do ČR přivážejí skauti.

Skauti přivezou Betlémské světlo na Mostecko i letos | Foto: Skauti Most