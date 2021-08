Zážitková agentura Offroad safari z Litvínova má pro zájemce připraveny srpnové termíny, při kterých s ní mohou putovat hned za několika tématy.

Zážitková agentura Offroad safari má pro zájemce připraveny srpnové termíny, při kterých s ní mohou putovat hned za několika tématy. | Foto: Offroad safari

Pro měsíc srpen má přichystány čtyři různé výlety. Už v tuto něděli 8. srpna je možné vyrazit na trasu Best of válka a šachty. Následující neděli 15. srpna je v plánu jízda Po stopách 2. sv. války na Mostecku. Třetí srpnová neděle 22. srpna s Offroad safari bude ve znamení cesty Krušnohořím: za netušenými kontrasty. Měsíc pak uzavře putování do Českého středohoří za sopečným tajemstvím, které bude na pořadu dne v neděli 29. Srpna.