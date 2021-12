„Těší mě, že nám zákazníci již popáté v řadě vyjádřili důvěru v soutěži Důvěryhodné značky 2021. Každoročně investujeme do rozvoje našich čerpacích stanic a služeb pro zákazníky přes jednu miliardu korun. Také díky tomu jsme lídrem v oblasti inovací a moderních technologií, čehož je nejlepším příkladem naše Benzina aplikace propojená s věrnostním programem. V letošním roce jsme navíc vstoupili do segmentu tradičních kamenných prodejen, když jsme v Praze otevřeli dva moderní obchody s rychlým občerstvením Stop Cafe v Thámově ulici a Staroměstské ulici. Doprovázíme tak naše zákazníky na jejich cestách do práce či za odpočinkem, i když zrovna nesedí za volantem,“ říká Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol, do které patří i síť čerpacích stanic Benzina ORLEN, a dodává: „Klíčovým aspektem našeho rozvoje je příslušnost k nadnárodní skupině ORLEN, díky které máme přístup k moderním technologiím a prémiovým výrobkům.“