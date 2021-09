„Tentokrát prošel kompletní generální opravou drtič B3B v hlubinném zásobníku úpravny uhlí. Práce zahrnovaly výměnu rotorů, řemenic i opravy skluzů,“ vysvětlil Martin Plášil, mistr strojní údržby Úpravny uhlí v Komořanech.

Drtiče v hlubinném zásobníku slouží k nejzákladnějšímu drcení uhlí, které do úpravny přijíždí v železničních soupravách z těžebních lokalit. V této fázi je potřeba uhlí rozmělnit, aby mohlo putovat po dopravnících do úpravárenské třídírny k další úpravě. „Základní část drtiče se musí při generální opravě odkrytovat. Částečná demontáž zařízení je nutná už na místě v zásobníku s ohledem na jeho značnou hmotnost. Následně jsou díly přepravovány do dílen údržby, kde probíhají další práce. Měníme dva kompletní rotory drtiče. Práce na sebe plynule navazují, staré části se demontují a současně se osazují nové prvky. Opravy nám zaberou tři týdny,“ doplnil Plášil.

Údržba souběžně provádí opravy i v dalších částech úpravny. Na třídičích C16A,B se opravují spodní výsypky a mění klapky. Trisomaty C19A,B potřebovaly vyměnit některá síta, lišty, opravit skluzy a zkontrolovat pohony. Do konce výpadu by mělo dojít i k výměně převáděcího válce C5B. (pim)