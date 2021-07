Desítky lidí vyslechly výzvu breegy a vydaly se s Nadačním fondem Veroniky Kašákové a společností Oriflame poslední červnový víkend na výlet. Na výlety po celé České republice vyrazily i děti z dětských domovů. Cílem breegy je propagace drobného dárcovství, i padesátikoruna může pomoci, pokud chodí každý měsíc. O víkendu se takových dobrodinců našly desítky, dohromady přispějí skoro 100 000 korun. Aby mohl Nadační fond Veroniky Kašákové pomoci všem dětem, potřebuje drobných přispěvatelů 16 tisíc.

Během jediného víkendu s Nadačním fondem Veroniky Kašákové se našlo financování pro pomoc šesti dětem. | Foto: NFVK

Do přírody vyrazilo v sobotu spolu s republikou i jedenáct dětských domovů z celé republiky a sama Veronika Kašáková. „Chceme upozornit na to, že mladí odcházející z dětských domovů nevědí, jak zařídit základní věci, změnit trvalé bydliště, najít si práci, u koho nechat prověřit smlouvu. Už pátým rokem pro ně máme průvodce, kteří s nimi připravují plán na odchod z domova a jsou s nimi v kontaktu i po tom, co z domova odejdou. Jsou jejich záchranná síť. Takto jsme doprovodili už 130 dětí. Chtěli bychom ale asistovat všem dětem, které naši pomoc potřebují,“ přibližuje činnost průvodců Veronika Kašáková.