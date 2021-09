Děti včetně těch nejmenších se vydaly na 500 metrů dlouhou trať, trasa pro dospělé v areálu polygonu vedle závodního okruhu měřila čtyři kilometry. Ale vůbec nešlo o časy, umístění, pořadí a závodění. Šlo o to zasportovat si v příjemné atmosféře a pomoci potřebným. Každý se také mohl rozhodnout, zda absolvovat jen jeden okruh, velký či malý.

| Foto: Město Most

Běhání na polygonu vyneslo mosteckému hospici 36 tisíc korun. | Foto: Město Most

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.