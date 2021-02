Ona

Našel jsem tvé staré texty a básně, nevěřil jsem tomu ale bylo to krásné.

Občas to bylo v naší lásce prázdné, možná jsem byl jen blázen.

Ale teď jsem už v tom samém kole, už po páté, tak snad mi lásku znova dodáte.



Zamkla sis srdce, takže se nedostanu do tvé zóny, nechci vedle sebe milióny, ale zase ty krásné tóny.

Nad tebou svítí neóny a já vím, že nejsi stejná jako ony.

Podal bych ti růži, ale ty říkáš že ne. Začalo to jako drama,

ale můžu za to já s mými hrama.

Za chvíli budu u tebe a přinesu ti med, udělám to klidně hned.

David Farkáš