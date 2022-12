Nejvyšší ocenění, zlatý záchranářský záslužný kříž, obdržel Vlastimil Neliba, zástupce předsedy Obvodního báňského úřadu pro Prahu a Středočeský kraj. Stříbrným záchranářským křížem byli vyznamenáni Michal Uhlíř, zástupce hlavního mechanika HBZS v Mostě a Josef Machýček, mechanik HBZS Praha. Bronzový záchranářský záslužný kříž převzali Jaroslav Buryšek, Milan Kostjuk a Petr Výborný z Hlavní báňské záchranné stanice v Mostě, jejich kolegové Oldřich Brabec, Alexandr Tvrdík a Josef Werner ze Sokolovské uhelné a Kamil Tuček z HBZS Praha. Slavnostní večer využívají pravidelně zástupci severočeských společnosti skupiny Sev.en, aby poblahopřáli držitelům rezortní medaile Jiřího Agricoly za zásluhy o české hornictví. V letošním roce to byl Pavel Murcko, který své profesní působení v těžebních společnostech zahájil na začátku osmdesátých let a dlouhá léta pracoval jako hlubinář, především jako bezpečnostní technik odborové organizace. Následně až do ukončení činnosti i jako předseda odborů dolu Centrum.

Druhým nominovaným byl Vojtěch Bögi, který ve společnostech skupiny pracoval více než 40 let na různých pozicích v technice otvírek, přípravy a dobývání skrývky, zakládání, naposledy pracoval jako vedoucí pomocné mechanizace a autodopravy. Oba nominovaní převezmou svá ocenění na půdě Českého báňského úřadu v lednu. Blahopřání a poděkování od Petra Lence, generálního ředitele těžebních společností skupiny Sev.en, se jim dostalo již nyní. (luk)